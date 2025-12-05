İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike operasyonu kapsamında çok sayıda futbolcu, yönetici ve spor yorumcusu gözaltına alındı. Toplamda 46 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

'SORUŞTURMANIN SEYRİNİ TAKİP EDECEĞİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da katıldığı Of Adliyesi Temel Atma töreni sonrası, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Futbolda bahis’ operasyonuna dair Bakan Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır” ifadelerini kullandı.