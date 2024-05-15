Yılmaz Vural 17 sene sonra kurtuldu

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Yılmaz Vural 17 sene sonra kurtuldu
Antalyaspor ile 1.11'lik puan ortalaması yakalayan Sergen Yalçın takımı küme düşüren Yılmaz Vural'ın bile gerisinde kaldı.

Nuri Şahin’in sezon ortasında Borussia Dortmund’un başına yardımcı antrenör olarak gitmesi üzerine Antalyaspor’un başına geçen Sergen Yalçın dibi gördü.

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EN KÖTÜ PUAN ORTALAMASI

Akdeniz ekibinin başında 19 maça çıkan Sergen Yalçın bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti.

Bu sonuçlarla 1.11’lik puan ortalaması tutturan deneyimli teknik adam 2013 yılında adım attığı hocalık kariyerindeki en kötü puan ortalamasını yaşadı.

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YILMAZ VURAL'IN BİLE GERİSİNE DÜŞTÜ

Sergen Yalçın’ın bu kara tablosu takımı 2007’de Antalyaspor’u küme düşüren Yılmaz Vural’ın gerisinde kaldı.

Bu durum ile birlikte Yılmaz Vural 17 sene sonra Antalyaspor'da listenin sonunda yer almaktan kurtuldu.

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