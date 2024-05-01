Yılmaz Vural 30 yıllık borcunu kapattı

Eren Bozdaş
Yılmaz Vural 30 yıllık borcunu kapattı
Derincespor'u farklı geçen Yılmaz Vural Sarıyer'e olan borcunu kapattı.w

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 35. Haftasında Menemen FK sahasında Derincespor ile karşılaştı.

Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan maçta Yılmaz Vural’ın öğrencileri rakibini 7-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetin ardından 64 puana yükselen Menemen FK 4. sıraya yerleşti. 37 puanda kalan Derincespor ise Sarıyer’in İskenderunspor galibiyeti ile 16. Sıraya geriledi.

38 puandaki Sarıyer Derincespor’un kaybetmesi ve galibiyetleri ile düşme hattından iyice uzaklaştı.

Oluşan bu tablo sonrası Sarıyer taraftarları büyük bir sevinç yaşarken Yılmaz Vural ise 30 yıllık bir borcu kapatmış oldu.

1996-97 sezonunda Sarıyer teknik direktörlüğü yapan Yılmaz Vural sezon ortasında Trabzonspor’dan gelen teklif üzerine Sarıyer’i bırakarak Karadeniz ekibinin yolunu tutmuştu.

Deneyimli teknik adamın ayrılığı sonrası kötü bir sürece giren Sarıyer küme düşmüştü.

Yılmaz Vural’ın Derincespor galibiyeti sonrası Sarıyer’i ligde tutması üzerine taraftarlar sosyal medyada 30 yıllık borcunu ödedi yorumunu yaptı.

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