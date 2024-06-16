Yılmaz Vural başına gelecekleri açıkladı

Sezon ortasında geldiği Menemen FK’nin play-off’ta elenmesi sonrası sözleşmesi sona eren Yılmaz Vural EURO 2024 için Almanya’ya gitti.

Burada TFF adına göre yapan Vural bir yandan da önemli açıklamalarda bulundu.

Mourinho’nun Fenerbahçe’ye imzasını değerlendiren Vural, “Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri Jose Mourinho’nun gelmesi Türkiye için bir onurdur. Bahsedilen parayı dünyanın hangi takımına gitse kazanabilir. Türkiye’yi tercih etmesi Türk futboluna da bir değer katıyor şüphesiz ama Türkiye’deki insanı yönetmek çok zor. Onun için Mourinho’nun işi zor” dedi.

Mourinho’nun yanına mutlaka bir Türk yardımcı antrenör verilmesi gerektiğini söyleyen Vural, "İşler biraz kötü giderse kimse Mourinho diye bakmaz. Büyük bir avantajı şu, çok büyük bir bütçe alması söz konusu çünkü Mourinho geldiyse ona baştan uymak durumunda kalınacak ve Fenerbahçe’ye ciddi para harcatacak. En az 5-6 tane herkesin bildiği oyuncuları getirecek. Ondan sonrası Mourinho’ya kalıyor. Yanına muhakkak bir Türk antrenör versinler, Türkiye’yi, oyuncuları, rakipleri anlatsın. Avrupa’dan pek çok önemli hoca geldi ancak Türk antrenörler başarılı oldu” ifadelerini kullandı.