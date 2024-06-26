Yılmaz Vural bıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural bıktı

30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Yılmaz Vural haber bekliyor.

EURO 2024 dolayısıyla Almanya’da bulunan Yılmaz Vural’ın Menemen FK’deki geleceği belirsizliğini koruyor.

Sezon ortasında geldiği İzmir takımı ile play-off’a çıkan ancak 24 Erzincanspor’a elenen Vural’ın sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor

Deneyimli teknik adam yoluna Menemen FK ile devam etmeye hazır olduğunu duyursada haftalardır Vural’ı arayan olmadı.

"KENDİ YOLUMU ÇİZECEĞİM"

Yönetime 30 Haziran’a kadar zaman veren Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, “Geçen sene düşme potasının dibindeki takımı devralıp ligi 5. bitirdik. 30 Haziran'a kadar Menemen FK'nın teknik direktörüyüm. Eğer 30'una kadar aramazlarsa kendi yolumu çizeceğim" ifadelerini kullandı.

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