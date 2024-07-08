Yılmaz Vural bombası. Kapısına dayandılar

İzmir Çeşme Alaçatı’daki yazlığında tatil yapan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın sürpriz misafirleri vardı.



Bölgesel Amatör Lig ekibi Zonguldak Ereğlispor'un (ZES) Başkanı Kaan Kocaman ve futbolcular Yılmaz Vural ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Zonguldak Ereğlispor Başkanı Kaan Kocaman’ın yanı sıra takım kaptanı Eren Erbay ve futbolcular Engin Bozkurt, Serhat Varol, Talha Taytekin ve Buğra Erdoğmuş da bulunuyordu.

Yılmaz Vural, “Takımımızın play-off’ta elendiğini öğrenince çok üzüldüm. Bu sezon çıkacağınıza olan inancım tamdı. Ancak futbolda bazen böyle şeyler olur. İstediğiniz kadar namağlup ligi bitirin, play-off sistemi her zaman zorludur. Mücadeleniz ve gayretiniz için tebrik ederim. Keşke sonu bir üst lige çıksaydı. Eğer istediğimiz sonuçlar ortaya çıkmazsa, ben mi gelip ZES’i çıkarayım?” şeklinde konuştu.