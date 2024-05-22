Yılmaz Vural dayanamadı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye patladı

Eren Bozdaş- YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün golüyle rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli oyuncuların sahaya zorla girmesi ile Galatasaraylı yöneticiler ile Fenerbahçeliler arasında arbede yaşandı.

Çıkan olaylarda Galatasaray Stat Müdürü Ali Çelikkıran darp edildi. Olaylar sonrası iki tarafta birbirlerine ağır ithamlarda bulunurken Yılmaz Vural'dan Yeniçağ özel flaş bir açıklama geldi.

Yılmaz Vural açıklamasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bitmek bilmeyen kavganın Türk futbolunu çıkmaza sürüklediğini ifade etti.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamaları:

"DİĞER KULÜPLERİ KİMSE UMURSAMIYOR"

Türkiye futbolu sadece Fenerbahçe ve Galatasaray çakışmasından başka bir şey değil. Vay o maçı o aldı, o hakemi o aldı, federasyon ona yardım ediyor. Yani haklı olduklarını kanıtlamaya çalışan iki ayrı düşünce. İnanın diğer kulüpleri kimse umursamıyor. Buradaki kavgaya koca koca herkes alet oluyor.

"BU OYUNCULAR NEREDEN GELDİ"

Bakın 2. Lig’in geliri 3.5 milyon lira. Bu insanlar bu parayla 3 tane deplasmana giderler. Bu lige Kerem nereden geldi, Barış nereden geldi, İsmail Yüksek nereden geldi Fenerbahçe’ye? Türkiye’nin altyapısı olan 2. Lig, 3. Lig ve Bal Ligi. Çok rezil uygulaması olan bir BAL Ligi var. Orada da 60-70-100 milyon lira harcayan insanlar var. Bu kadar parayı insanlar niye harcar? Bu paranın karşılığında ne alır?, Türkiye’de yönetme problemi üst seviyeye çıktı. Bu insanlar da olmasa Türk futbolu biter. Bunun için bu insanlar da kendi kafalarında amaçları erdiğinde veya eremediğinde bütün ekonomik ilişkiyi kesiyor.

"TARTIŞMAMIZ LAZIM"

Bakın ben Alaçatı’dayım çocuklar para alamıyor diye maça çıkmamışlar. 2. Lig’de birkaç takım hariç 1. Lig’de birkaç takım hariç, Süper Lig’de birkaç takım hariç kimsenin kasasında para yok. Dolayısıyla bu amaçlara ulaşır ulaşmaz hemen parasızlık gündeme geliyor. Bu insanlar paraları harcarken sportif amaçlar için mi harcıyor sportif amaçlar dışında mı harcıyor bunları sormak lazım. Biz Türkiye’de futbolun gelişmesini istiyorsak cesurca oturup bunun nasıl olması gerektiğini nasıl yönetilmesi gerektiğini antrenörlerin futbolcuların nasıl yetiştirilmesi gerektiğini tartışmamız lazım.

"DEVEYE HENDEK ATLATMAYA GEREK YOK"

Bu böyle olmaz herkes nerede ne eksik olduğunun farkında ama kimse düzeltmek için bir hamle yapmıyor. Büyük takımlar hariç kimse kimseyi izleme ihtiyacı duymuyor neden diye sormak lazım. Benim amacım kimseyi karalamak değil doğru olan bu değil biz İngiltere Almanya Fransa gibi ülkelerle yarışıyoruz onlar nasıl yapılıyorsa öyle yapmalıyız deveye hendek atlatmaya gerek yok.

"AYNISINI YAPMAMIZ LAZIM"

Son olarak futbol bir spor değildir. Çok önemli bir sosyal bir olaydır futbolu yönetenlerin bunları düşünerek davranması lazım. Yapmıyorsak herkes futboldan uzaklaşmak ister samimiyetle oyunun içinde kalmak istiyorsak rakiplerimiz ne yapıyorsa aynısını yapmamız lazım.