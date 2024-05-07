Yılmaz Vural durdurup vuracak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 36. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Normal sezonu 65 puanla tamamlayan Yılmaz Vural ve öğrencileri, play-off maçları öncesinde önemli bir fırsatı kaçırdı.

24 Erzicanspor, son haftayı hatasız geçerek 66 puanla 4. sıraya yükseldi ve play-off birinci tur maçlarında saha avantajını ele geçirdi.

Tek maç usulü oynanacak eşleşme 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak.

İki takım arasında normalde sezonda oynanan maçlarda Menemen FK rakibini dış sahada 2-0 mağlup ederken, evinde oynadığı karşılaşmayı ise 2-1 kaybeden taraf oldu. Böylece iki takımında birbirine karşı birer galibiyeti bulunuyor.

ANTRENMANDA ŞUT ÇALIŞTIRDI

Erzincanspor maçının hazırlıklarına devam eden Menemen FK'da Yılmaz Vural'ın öğrencilerine şut çalıştırması dikkat çekti.

Vural'ı özellikle duran toplarla rakibine üstünlük kurmak planında olduğu öğrenildi.



