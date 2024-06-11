Yılmaz Vural gerginliği

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’de Yılmaz Vural belirsizliği devam ediyor.

Sezona Play-off’larda veda eden İzmir ekibinde Yılmaz Vural henüz kararını veremedi.

Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için bu ülkeye giden Vural’dan haber bekleyen Menemen FK yönetimi en kısa zamanda anlaşma sağlamak istediği bildirildi.

Geç kalmak istemeyen Menemen FK’nın Yılmaz Vural’dan gelecek olumsuz cevaba karşı B planı da hazırladığı ve alternatif isimleri listesinde tuttuğu açıklandı.