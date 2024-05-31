Yılmaz Vural gizli görevde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Yılmaz Vural gizli görevde

Tatile gittiği sanılan Yılmaz Vural'ın TFF tarafından görevlendirildiği ortaya çıktı.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü sezon ortasında takımın başına geçen ve play-off'ta elenmelerinin ardından takımdan ayrılan teknik direktör Yılmaz Vural Almanya'ya gitti.

TFF TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLDİ

Burada ailesi ile birlikte tatil yapıp rahatladığı sanılan Yılmaz Vural'ın aslında TFF tarafından görevlendirildiği ortaya çıktı.

GÖREVİ BİLİNMİYOR

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası için Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen Yılmaz Vural'ın görevinin ne olduğu ise açıklanmadı.

MENEMEN FK BEKLEYİŞTE

Yılmaz Vural'ın gizli görevinin bitmesini bekleyen Menemen FK yönetimi, yeni sezonda Vural'la yola devam etmek istediği, deneyimli çalıştırıcının ise şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulması durumunda Menemen FK ile yola devam edebileceği ifade edildi.

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