Yılmaz Vural görevdeyken yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Yılmaz Vural görevdeyken yıkıldı

EURO 2024'te görevli olan Yılmaz Vural Türkiye'den kötü bir haber aldı.

TFF 2. Lig'de geçen sezon play-off oynayan Menemen FK, birinci turda elenmişti.

Teknik direktör Yılmaz Vural, maçların tamamlanmasının ardından TFF tarafından görevlendirmiş ve EURO 2024 için Almanya'ya gitmişti.

Vural burada yaptığı açıklamada yeni sezon için Menemen FK'dan henüz teklif almadığını söylemişti.

Menemen FK'nın kararının belli olduğu ortaya çıktı. İzmir ekibinin Vural'la devam etmeyi planlamadığı öğrenildi.

Menemen FK’nın teknik direktör Burhanettin Basatemur ile temasa geçtiği, tecrübeli çalıştırıcının da sarı lacivertlilerde çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

İzmir ekibinin yeni çalıştırıcısı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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