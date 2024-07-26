Yılmaz Vural Hacıosmanoğlu'na patladı

Geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan seçimle TFF’nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu gündemden düşmüyor.

Türk futbolunda beyaz bir sayfa açacağını söyledikten sonra yaptığı atamalar ile bazı taraftarların tepkisini çeken Hacıosmanoğlu ve yönetimi için Yılmaz Vural’dan sürpriz bir değerlendirme geldi.

"BİZLER YOKUZ"

Hacıosmanoğlu’nun listesini eleştiren Yılmaz Vural "Bu genel kurulda futboldan gelen hemen hemen kimse yok. Bizler yokuz. Ben 38 yıldır hocalık yapıyorum, benim oy kullanma hakkım yok" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu'nun listesi şu şekilde:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cander, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.