Yılmaz Vural iyice rahatladı

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Yılmaz Vural iyice rahatladı

Sezonun bitmesiyle beraber Yılmaz Vural dinlenmeye çekildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK’de sezon kendileri için sona erdi.

Play-off turu ilk maçında 24 Erzincanspor’a uzatmalarda kaybeden İzmir ekibi 1. Lig hayallerini gelecek seneye bıraktı.

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Kendileri için sezonun bitmesi ile beraber Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural’dan flaş bir hamle geldi.

Yılmaz Vural hem dinlenmek hem de EURO 2024’ü takip etmek için Almanya’ya gitti.

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Burada dostları ile keyifli vakit geçiren deneyimli teknik adam o anları sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak dostlarıyla oturduğu sofrayı paylaşan Yılmaz Vural’a kullanıcılar beğeni yağmuruna tuttu.

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