Yılmaz Vural iyice rahatladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Menemen FK’de sezon kendileri için sona erdi.

Play-off turu ilk maçında 24 Erzincanspor’a uzatmalarda kaybeden İzmir ekibi 1. Lig hayallerini gelecek seneye bıraktı.

Kendileri için sezonun bitmesi ile beraber Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural’dan flaş bir hamle geldi.

Yılmaz Vural hem dinlenmek hem de EURO 2024’ü takip etmek için Almanya’ya gitti.

Burada dostları ile keyifli vakit geçiren deneyimli teknik adam o anları sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son olarak dostlarıyla oturduğu sofrayı paylaşan Yılmaz Vural’a kullanıcılar beğeni yağmuruna tuttu.