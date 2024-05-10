Yılmaz Vural küstü

Menemen FK, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı grupta play-off'a kalmıştı. Yılmaz Vural'ın takımı play-off maçında Ercinzan deplasmanına çıktı.

Maçta Vural'ın takımı 2 kez öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı.

2-2 biten 90 dakikanın ardından uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatma dakikalarında girdiği fırsatları değerlendiremeyen Menemen FK, 116. dakikada Erzincan'ın Kubilay Yılmaz ile bulduğu gole engel olamadı.

120 dakikayı Erzincan 3-2 önde bitirirken, Menemen FK ise elendi.

Maç boyunca yerine duramayan, agresif hareketleriyle dikkat çeken Vural, karşılaşmadan sonra ise adeta basını protesto etti.

Vural çağrılara ve gazetecilerin beklemesine rağmen basın toplantısına katılmadı ve konuşma yapmadan stadı terk etti.

Dünyaya küsen Vural, kimseyle de konuşmadı.