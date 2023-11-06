Yılmaz Vural mucizesi. Yine yaptı yapacağını

Türk futbolunun en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden olan Yılmaz Vural, uzun süre sonra teknik direktörlüğe döndü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü günler geçiren ve 4 hafta maç kazanamayan Menemen FK'nın başına geçen Vural, farkını hemen gösterdi.

Vural'ın yönetimindeki Menemenspor, ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yendi.

Menemenspor, Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk lig maçında da deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.

Ligde 4 maç sonra kazanan Menemenspor'u ayağa kaldıran Yılmaz Vural, play off için de camiayı umutlandırdı.