Yılmaz Vural nokta koydu

Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural yönetiminde TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta fırtına gibi esen Menemen FK büyük şok yaşadı. TFF 2. Lig play off 1. tur maçında 24Erzincan ile deplasmanda karşı karşıya gelen Menemen FK uzatma bölümünde yediği golle elendi.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Yılmaz Vural'ın ekibi 19. dakikada Onur Akdeniz'in kafa golüyle öne geçti. Daha sonra farkı artırmak için net fırsatlar yakalayan, ancak sonuç alamayan Menemen FK, 70. dakikada Hasan Kaya'ya engel olamadı ve skor 1-1'e geldi.

85. dakikada bu kez Kemal Rüzgar ile yeniden 2-1'lik üstünlüğü yakalayan Yılmaz Vural'ın talebeleri 3 dakika sonra Kamil İçer'in golüyle beraberliğe yakalandı: 2-2.

90 dakika bu skorla tamamlanınca uzatma bölümüne geçildi. 116. dakikada Kubilay Yılmaz sahneye çıktı ve 24Erzincanspor'u galibiyete taşıdı. 24Erzincanspor ikinci turda Iğdır FK ile karşılaşacak.

Bu sonucun ardından sezona 1. Lig’e çıkma hedefiyle başlayan Menemen FK'nın hayalleri play off 1. turunda sona ermiş oldu.