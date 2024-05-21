Yılmaz Vural ortada kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural ortada kaldı
Play-off'larda 24 Erzincanspor'a elenen TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'da ne yapılacağı henüz belli değil.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK, henüz yol haritasını çizmedi.

Ligi 5. sırada bitiren ve play-off'lara kalmayı başaran Yılmaz Vural'ın ekibi, play-off 1. turda 24 Erzincanspor'a uzatmalarda 3-2 kaybetmiş ve elenmişti.

Sezonu hayal kırıklığı ile bitiren Menemen FK, gelecek sezon nasıl bir strateji belirleyeceğini haziran ayının ardından belirleyecek.

Ligin bitmesi sonrası suların durulmasını bekleyen İzmir ekibi, acele etmeden teknik direktör Yılmaz Vural'ın direktifleri doğrultusunda yeni bir yapılanmaya girecek.

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HEDEF ŞAMPİYONLUK
Bu sefer sezonu direkt şampiyon olarak tamamlamak isteyen Menemen FK, ligi domine edecek bir kadro oluşturmayı planlıyor.

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