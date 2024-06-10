Yılmaz Vural reddetti

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural reddetti

Sezonu istediği gibi kapatamayan Menemen FK'da Yılmaz Vural yıldız oyuncusu Onur Akdeniz'e gelen transfer teklifini geri çevirdi.

TFF 2. Lig'de umduğunu bulamayan Menemen FK'da, Onur Akdeniz için transfer iddiaları gündemde.

Sarı-lacivertli takımın defans oyuncusu Akdeniz, geçtiğimiz sezon 35 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Iğdır FK'nın Onur Akdeniz için yönetimle temasta bulunduğu ortaya çıktı.

Akhisarspor'da profesyonel futbola adım atan ve Erbaaspor, 1461 Trabzon formaları da giyen 27 yaşındaki oyuncu için, Iğdır FK'nın yöneticilerinin Menemen FK ile görüşmesine Yılmaz Vural'dan olumsuz yanıt geldiği öğrenildi.

İzmir temsilcisi, mevcut kadrosunu muhafaza edip, şampiyonluk hedefleyen bir takım kurmayı amaçlarken, transfer konusunda isteksiz bir tutum sergiliyor.

Yakın zamanda transferin detaylarının netleşmesi beklenirken, Onur Akdeniz'in de İzmir'de kalmayı tercih ettiği belirtiliyor.

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