Yılmaz Vural şok oldu

Kaynak: İHA
Yılmaz Vural şok oldu

Almanya'ya EURO 2024 maçlarını izlemek için giden Yılmaz Vural'la ilgili alınan karar şaşırttı.

TFF 2. Lig'de geçen sezon play-off oynayan Menemen FK, birinci turda elenmişti.

Teknik direktör Yılmaz Vural, maçların tamamlanmasının ardından Almanya'ya gitmişti.

Vural burada yaptığı açıklamada yeni sezon için Menemen FK'dan henüz teklif almadığını söylemişti.

Menemen FK'nın kararının belli olduğu ortaya çıktı. İzmir ekibinin Vural'la devam etmeyi planlamadığı öğrenildi.

Menemen FK’nın teknik direktör Burhanettin Basatemur ile temasa geçtiği, tecrübeli çalıştırıcının da sarı lacivertlilerde çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

İzmir ekibinin yeni çalıştırıcısı önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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