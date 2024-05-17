Yılmaz Vural son kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Yılmaz Vural son kararını verdi
Menemen FK ile play off'lara kalamayan Yılmaz Vural'ın yeni sezondaki adresi belli oldu.

TFF 2'nci Lig play-off ilk turunda 24Erzincanspor'a deplasmanda uzatmalarda 3-2 yenilip 1'inci Lig hayallerine veda eden Menemen Futbol Kulübü'nün teknik direktör Yılmaz Vural'la yola devam edeceği kaydedildi.

Geçen sezon ligin 12'nci haftasında dümene geçen tecrübeli teknik direktörün sözleşmesi devam ederken, yönetimin Vural'ı bırakmayacağı kaydedildi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞAMIŞTI

Yeni sezonda doğrudan şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurması beklenen sarı-lacivertlilerde, Yılmaz Vural'ın bu hafta Başkan Bilgin Tokul ile görüşerek transfer raporunu vereceği belirtildi.

Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik direktörü olan 71 yaşındaki Yılmaz Vural, kariyerinde ilk kez Menemen FK'da 2'nci Lig'de görev almıştı.

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