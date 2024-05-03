Yılmaz Vural sona geldi

TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları, yarın aynı saatte oynanacak maçlarla tamamlanacak ve lig sona erecek.

Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen FK, Amed Sportif deplasmanına çıkacak.

2. Lig'de tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Menemen FK, yaptığı açıklamada Amed Sportif maçının hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, ''Cumartesi günü deplasmanda Amed SK'ya konuk olacak profesyonel futbol takımımız, müsabaka hazırlıklarının İzmir etabını tamamladı. Ekibimiz taktik çalışmanın ardından hava yoluyla maçın oynanacağı Diyarbakır'a hareket etti.'' ifadeleri kullanıldı.

PLAY-OFF OYNAYACAK

64 puanla ligde 4. sırada yer alan Menemen FK, play-off'lara kalmayı garantilemişti.

Yılmaz Vural ve öğrencileri, bir üst lige yükselmek için büyük bir mücadele verecek.

AMED SPORTİF GARANTİLEDİ

Ligde topladığı 80 puanla lider olan Amed Sportif, şampiyonluğu garantiledi.

LİGDE SON DURUM

1- Amed Sportif 80

2- Kastamonuspor 77

3- Iğdır FK 71

4- Menemen FK 64

5- 24 Erzincanspor 63

6- İskenderunspor 59