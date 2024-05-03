Yılmaz Vural sona geldi

Muhammed Mirza Şeker
Yılmaz Vural sona geldi
TFF 2. Lig'in son hafta maçında Menemen FK, Amed Sportif deplasmanına çıkacak. Yılmaz Vural'ın ekibi, son çalışmalarını tamamladı.

TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları, yarın aynı saatte oynanacak maçlarla tamamlanacak ve lig sona erecek.

Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen FK, Amed Sportif deplasmanına çıkacak.

2. Lig'de tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.

gmldlgzwgaasixt.jpg

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Menemen FK, yaptığı açıklamada Amed Sportif maçının hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, ''Cumartesi günü deplasmanda Amed SK'ya konuk olacak profesyonel futbol takımımız, müsabaka hazırlıklarının İzmir etabını tamamladı. Ekibimiz taktik çalışmanın ardından hava yoluyla maçın oynanacağı Diyarbakır'a hareket etti.'' ifadeleri kullanıldı.

gmldlgbxeaas-ew.jpg

PLAY-OFF OYNAYACAK
64 puanla ligde 4. sırada yer alan Menemen FK, play-off'lara kalmayı garantilemişti.
Yılmaz Vural ve öğrencileri, bir üst lige yükselmek için büyük bir mücadele verecek.

gmldlgjwcaupuev.jpg

AMED SPORTİF GARANTİLEDİ
Ligde topladığı 80 puanla lider olan Amed Sportif, şampiyonluğu garantiledi.

gmldlgax0aacafb.jpg

LİGDE SON DURUM
1- Amed Sportif 80
2- Kastamonuspor 77
3- Iğdır FK 71
4- Menemen FK 64
5- 24 Erzincanspor 63
6- İskenderunspor 59

İlgili Haberler
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
'Ah İsmail Kartal ahh' diyerek anlattı. Ahmet Çakar acı gerçeği açıkladı
Shane Larkin imzayı attı
Galatasaray'dan flaş transfer. Eski yıldızı geri dönüyor
Galatasaray'dan flaş transfer. Eski yıldızı geri dönüyor
Boksta fırtınalar estirdi. 6 maçta rakiplerini nakavtla yere serdi
Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11 belli oldu. Serdar Topraktepe'den flaş karar
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 3 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
2. Çeşme Yarı Maratonu heyecanı
2. Çeşme Yarı Maratonu heyecanı
Kerem Aktürkoğlu isyanı
NBA'de yarı final eşleşmesi belli oldu
NBA'de yarı final eşleşmesi belli oldu
Eski Beşiktaşlı Guti yıllar sonra itiraf etti
Şampiyonlar karşı karşıya
Şampiyonlar karşı karşıya
Beşiktaş'ta Şenol Güneş sürprizi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş sürprizi
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Transfer bitti
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu. Transfer bitti
Son Haberler
Cem Küçük: AKP geç kaldı ters tepebilir Gündem
Cem Küçük: AKP geç kaldı ters tepebilir
Van’da kaçakçılık operasyonu Gündem
Van’da kaçakçılık operasyonu
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi Spor
Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Yoldan çıkan otomobil takla attı Yerel Haberler
Yoldan çıkan otomobil takla attı
CHP’li milletvekilleri kol kola girip Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayandı Gündem
CHP’li milletvekilleri kol kola girip Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına dayandı
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar Gündem
Üzerinde uyuşturucu ile yakalandılar
Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması Dünya
Columbia Üniversitesi'ne ‘Filistin yanlısı öğrencilere yönelik ayrımcılık’ soruşturması