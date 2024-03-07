Yılmaz Vural ters köşe yaptı

Damla Baylan
Yılmaz Vural ters köşe yaptı
Somaspor galibiyeti ile play-off hattına giren Menemen FK'de Yılmaz Vural oyuncularını şaşırtan bir karar verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. Hafta mücadelesinde Menemen FK deplasmanda Somaspor ile kozlarını paylaştı.

whatsapp-image-2024-03-06-at-14-45-02.webp

Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Yılmaz Vural’ın öğrencileri ev sahibi ekibi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İzmir ekibine 3 puanı getiren golleri 65. Dakikada Mertcan Açıkgöz ve 69. Dakikada Kemal Rüzgar kaydetti.

gh-xtrewkaef4vr.webp

Isparta 32 Spor’un lider Amed’e kaybetmesi ile bir anda aldığı 3 puan altın değerine dönüşen Menemen FK 6. Sıraya yükselerek play-off potasına girdi.

gh-xtz5xgaa9z44.webp

Oluşan bu durum sonrası Menemen FK cephesi sevinçten havalara uçarken coşkulu halleriyle tanınan teknik direktör Yılmaz Vural oyuncularına ters köşe yaptı.

gh-xtwsweaaghof.webp

Oyuncularına rehavete kapılmaması konusunda uyaran Yılmaz Vural izin vermeden Denizlispor maçı hazırlıklarına başlanmasını emretti.

İlgili Haberler
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor
Union Saint-Gillion Fenerbahçe maçını kim kazanacak? Yapay zeka maç başlamadan sonucu açıkladı
Abdülkadir Ömür İngiltere'de fark yarattı. Herkes onu konuşuyor
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü resmen açıkladı
Trabzonspor Fenerbahçe maçı için flaş taraftar kararı
Fenerbahçe maçına saatler kala Union Saint Gilloise'de kriz çıktı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig ekibinden apar topar gönderildi. Takım kaptanıyla kavga etti
Son Haberler
Antalya'da yabancıların evlerine çöken çeteye operasyon. Detaylar yok artık dedirtti Gündem
Antalya'da yabancıların evlerine çöken çeteye operasyon. Detaylar yok artık dedirtti
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia Gündem
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor Spor
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor
Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle Gündem
Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle
Yediği dayağı hazmedemeği için öldürmüş Gündem
Yediği dayağı hazmedemeği için öldürmüş
Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’ Gündem
Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’
Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı Gündem
Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı