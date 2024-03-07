Yılmaz Vural ters köşe yaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. Hafta mücadelesinde Menemen FK deplasmanda Somaspor ile kozlarını paylaştı.
Soma Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta Yılmaz Vural’ın öğrencileri ev sahibi ekibi 2-0 mağlup etmeyi başardı.
İzmir ekibine 3 puanı getiren golleri 65. Dakikada Mertcan Açıkgöz ve 69. Dakikada Kemal Rüzgar kaydetti.
Isparta 32 Spor’un lider Amed’e kaybetmesi ile bir anda aldığı 3 puan altın değerine dönüşen Menemen FK 6. Sıraya yükselerek play-off potasına girdi.
Oluşan bu durum sonrası Menemen FK cephesi sevinçten havalara uçarken coşkulu halleriyle tanınan teknik direktör Yılmaz Vural oyuncularına ters köşe yaptı.
Oyuncularına rehavete kapılmaması konusunda uyaran Yılmaz Vural izin vermeden Denizlispor maçı hazırlıklarına başlanmasını emretti.