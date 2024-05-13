Yılmaz Vural ucuz yırttı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 2. Lig play-off maçlarında verilen cezaları açıkladı.

Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural, basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırıldı.

TFF'den yapılan açıklamada verilen cezalar şöyle;

''1-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, 09.05.2024 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK’nın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2-BUCASPOR 1928 Kulübünün, 09.05.2024 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BUCASPOR 1928 Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.’nin, 09.05.2024 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-TURKİSH OİL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 09.05.2024 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5-MENEMEN FUTBOL Kulübünün, 09.05.2024 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.''