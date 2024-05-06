Yılmaz Vural vakit kaybetmedi. Hamlesini yaptı

Kaynak: İHA
Yılmaz Vural vakit kaybetmedi. Hamlesini yaptı
Play-off'lara yükselmeye hak kazanan Menemen FK'de Yılmaz Vural harekete geçti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 36. hafta mücadelesinde Amed Sportif ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Normal sezonu 65 puanla tamamlayan Yılmaz Vural ve öğrencileri, play-off maçları öncesinde önemli bir fırsatı kaçırdı. 24 Erzicanspor, son haftayı hatasız geçerek 66 puanla 4. sıraya yükseldi ve play-off birinci tur maçlarında saha avantajını ele geçirdi. Tek maç usulü oynanacak eşleşme 9 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak.

İki takım arasında normalde sezonda oynanan maçlarda Menemen FK rakibini dış sahada 2-0 mağlup ederken, evinde oynadığı karşılaşmayı ise 2-1 kaybeden taraf oldu. Böylece iki takımında birbirine karşı birer galibiyeti bulunuyor.

Öte yandan teknik direktör Yılmaz Vural’ın play-off maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yapacağı ve hedeflerinin mutlak olarak üst lig olacağını ifade edeceği öğrenildi.

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