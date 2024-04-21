Yılmaz Vural yerle bir etti

TFF 2. Lig’in 35. Haftasında Menemen FK deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Uşakspor’a konuk oldu.

Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede Yılmaz Vural ve öğrencileri sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Menemen FK’ye galibiyeti getiren golleri 11’de Mehmet Alp Kurt 12 ve 74’te Kemal Rüzgar, 79’da ise Mazlum Demir kaydetti.

Bu galibiyet ile 61’e çıkaran Menemen FK play-off yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın ardından teknik direktör Yılmaz Vural büyük bir sevinç yaşadı.

Menemen FK ayrıca bu 2 maçlık galibiyet hasreti son buldu.