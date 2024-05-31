Yılmaz Vural yola koyuldu

Kaynak: DHA
Yılmaz Vural yola koyuldu

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural'a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından EURO 2024 görevi verildi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural'ı bekliyor.

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TFF'DEN VURAL'A SÜRPRİZ GÖREV

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası için Futbol Federasyonu tarafından görevlendirilen ve turnuva boyunca bu ülkede bulunacak tecrübeli teknik adamın organizasyon sonunda sarı-lacivertlilerle masaya oturacağı bildirildi.

Yönetimin, yeni sezonda Vural'la yola devam etmek istediği, deneyimli çalıştırıcının ise şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulması durumunda Menemen FK ile yola devam edebileceği ifade edildi.

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