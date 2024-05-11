Yılmaz Vural'a yetmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK play-off turu mücadelesinde 24 Erzincanspor ile karşı karşıya geldi.

Erzincan deplasmanında tek maç usulü ile oynanan turda Menemen FK rakibine 3-2 mağlup oldu.

Bu sonuç ile birlikte Menemen FK’nin 1. Lig’e çıkma şansı kalmazken İzmir ekibini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Bu sezon Menemen FK ile 22 gol kaydeden Kemal Rüzgar 2. Lig’de gol kralı olmayı başardı.

Geçtiğimiz sezonda Şanlıurfaspor ile gol kralı olan Kemal Rüzgar böylece üst üste 2. Kez gol kralı oldu.

Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural, Kemal Rüzgar'ın başarısı ile büyük bir gurur duyarken bir yandan da kaçan 1. Lig şansı için hayal kırıklığı yaşadı.