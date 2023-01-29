﻿Yılmaz Vural: Allah'a çok şükür

Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, lider Eyüpspor'u 2-1 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor'un başında ilk galibiyetini alan Vural, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. Maçın ilk yarısını 2-1 önde kapattık. Rakibin ikinci yarıda yaptığı değişiklikler bizi bir nevi rahatlattı" dedi.

Vural şöyle devam etti:

"İkinci yarıda oyunun temposunu düşürmek istedik. Bizim için kabus 60. dakikada çift sarı karttan Burak'ın oyun dışı kalması oldu. Ancak beklediğim riski görmedim, Uğur'u öne alıp uzun top oynadılar, biz de iyi direndik. Orta sahada kalabalık olduk, 2 oyuncuyla hücuma çıkma düşüncesindeydik. Allah'a çok şükür 85'te direkten dönen topun haricinde çok ciddi pozisyonla karşılaşmadık"