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Hatalarımızı asgariye indirdik: Yılmaz Vural'dan maç sonu flaş açıklama

Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 23:26
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Yılmaz Vural'dan maç sonu açıklama geldi

Hatalarımızı asgariye indirdik: Yılmaz Vural'dan maç sonu flaş açıklama
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Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Yılmaz Vural, takım olarak maça iyi başladıklarını belirtti.
 

"FUTBOL GARİP BİR OYUN"

Taktiksel hazırlıkları çok iyi uyguladıklarını vurgulayan Vural, "Bugün daha önce yaptığımız hatalarımızı asgariye indirdik.

Ama futbol iyi oynayanın kazandığı bir oyun değil, garip bir oyun. Bundan sonra çok daha dikkatli olmamız lazım." şeklinde konuştu.
 

"BUNLARA ÇOK DİKKAT ETMEMİZ LAZIM"

Adanaspor'un iyi bir takım olduğunu aktaran Vural, şunları kaydetti:

"Deplasmanda oynadık. Sonuç olarak 4-5 pozisyon yakaladık. Burada alınan puan çok önemli. Düşmemeye oynuyorsanız bazen atılan bir fazla gol ve alınan bir fazla puan sizin gelecekteki durumunuzu belirleyecek hale gelir. Bunlara dikkat etmemiz lazım."
 

"YILMADAN DEVAM" DEDİ

Oyuncularını tebrik eden Vural, "Oyuncularım maça çok iyi konsantre oldu. Yeni Malatyaspor'umuz futbol oynamayı ön planda tutarak iyi oyunla maç kazanmanın ne olduğunu anlayacak duruma gelecek. Yılmadan yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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