Yılmaz Vural'dan sessiz son

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural'dan sessiz son
Normal sezonun son maçında Yılmaz Vurallı Menemen FK deplasmanda Amedspor ile karşılaştı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normal sezonun son maçında şampiyonluğu garantileyen Amedspor sahasında Menemen FK ile karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 0-0 berabere kaldı.

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Bu sonuç ile birlikte 81 puana ulaşan Amed ligi 1. Sırada bitirerek Trendyol 1. Ligi yükseldi.

Yılmaz Vural teknik direktörlüğünü yaptığı ve play-offa yükselmeyi daha önceden garantileyen Menemen FK ise 65 puana yükseldi.

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Ancak en yakın takipçisi 24 Erzincanspor’un Fethiyespor karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet ile 66 puana ulaşması sonrası Menemen FK 5. sıraya geriledi.

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