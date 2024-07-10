Yılmaz Vural'ın Çeşme'deki evine baskın

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural'ın Çeşme'deki evine baskın

Menemen FK'den ayrılan Yılmaz Vural'ın Çeşme'deki evine Zonguldak Ereğlispor başkanı Kaan Kocaman ve futbolcular adeta baskın yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda millilerimizin elenmesi ile birlikte Çeşme’deki evine dönen Yılmaz Vural sürpriz bir konuğu ağırladı.

Zonguldak Ereğlispor Başkanı Kaan Kocaman ve futbolcuları konuk eden Yılmaz Vural gelmeye hazır olduğunu belirtti.

Zonguldak Ereğlispor’u yakından takip edeceğini belirten Vural misafirlerine, "takımımızın play Of'ta elendiğini öğrenince çok üzüldüm. Bu sene çıkacağınıza inancım tamdı. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. İstediğin kadar namağlup ligi bitirin. Play off sistemi her zaman sıkıntıdır. Mücadeleniz ve gayretiniz için aferin. Keşke sonu bir üstlük olsaydı. Bu gidişle İlla ben mi geleyim ZES'i çıkartmaya. Yeni sezonda sizi sıkı takip edeceğim. Eğer istediğimiz sonuçlar ortaya çıkmazsa çıkıp ben geleceğim" dedi.

Yılmaz Vural’a yaptıkları ziyaret hakkında konuşan Kaan Kocaman ise, "değerli hocam Yılmaz Vural'a bizleri misafir ettiği için çok teşekkür ederim. Takımımıza, oyuncularımıza ve bize her zaman desteği tamdır. Artık kendisini koyu bir Zonguldak Ereğlispor'lu yaptık" ifadelerini kullandı.

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