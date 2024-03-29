Yılmaz Vural'ın maçı şifresiz kanalda. TFF açıkladı

TFF YouTube kanalı üzerinden TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını yayınlamaya devam ediyor.
TFF 2. Lig'de 33. hafta müsabakaları ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta maçları oynanacak.
Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:
3 Nisan Çarşamba
TFF 2. Lig Beyaz Grup
15.00 1461 Trabzon FK - Ankara Demirspor
YILMAZ VURAL'IN MAÇI SAAT 15.00'TE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
15.00 Menemen Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor
15.00 Anagold 24Erzincanspor - Karaman Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 1. Grup
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.
15.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - İnegöl Kafkas Spor Kulübü
TFF 3. Lig 2. Grup
15.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Turgutluspor
15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Ergene Velimeşe Spor
TFF 3. Lig 3. Grup
15.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig 4. Grup
13.00 Muş 1984 Muşspor - Armoni Alanya Kestelspor
15.00 Nevşehir Belediye Spor- Siirt İl Özel İdaresi Spor