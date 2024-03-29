Yılmaz Vural'ın maçı şifresiz kanalda. TFF açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural'ın maçı şifresiz kanalda. TFF açıkladı
TFF'nin YouTube kanalı üzerinden yayınlayacağı TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının programı belli oldu.

TFF YouTube kanalı üzerinden TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarını yayınlamaya devam ediyor.

TFF 2. Lig'de 33. hafta müsabakaları ve TFF 3. Lig'de ise 26. hafta maçları oynanacak.

Yayınlanacak olan müsabakaların listesi şu şekilde:

3 Nisan Çarşamba

TFF 2. Lig Beyaz Grup

15.00 1461 Trabzon FK - Ankara Demirspor

YILMAZ VURAL'IN MAÇI SAAT 15.00'TE

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

15.00 Menemen Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

15.00 Anagold 24Erzincanspor - Karaman Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 1. Grup

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş.

15.00 Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü - İnegöl Kafkas Spor Kulübü

TFF 3. Lig 2. Grup

15.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Turgutluspor

15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Ergene Velimeşe Spor

TFF 3. Lig 3. Grup

15.00 Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. - Kuşadasıspor

TFF 3. Lig 4. Grup

13.00 Muş 1984 Muşspor - Armoni Alanya Kestelspor

15.00 Nevşehir Belediye Spor- Siirt İl Özel İdaresi Spor

İlgili Haberler
Yılmaz Vural patladı
Yılmaz Vural'ın sırrı ortaya çıktı
Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını
Yılmaz Vural: Kimi kandırıyorsunuz kardeşim
Yılmaz Vural: Kimi kandırıyorsunuz kardeşim
Yılmaz Vural faiz gibi çıktı
Yılmaz Vural ilk adımı attı
Son Haberler
Adana'da bir kadın sevgilisi ve 8 yaşındaki oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı Gündem
Adana'da bir kadın sevgilisi ve 8 yaşındaki oğluna ittirdiği kamyoneti çaldı
Kritik veri açıklandı Ekonomi
Kritik veri açıklandı
Giresun'da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı Gündem
Giresun'da trafik kazası. 1 ölü 2 yaralı
Tek kullanımlık zeytinyağı satılmaya başlandı Ekonomi
Tek kullanımlık zeytinyağı satılmaya başlandı
Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamıştı. Kaan Girgin’in son hali ortaya çıktı Magazin
Ceyda Düvenci ile büyük aşk yaşamıştı. Kaan Girgin’in son hali ortaya çıktı
Kocaeli’de bir kafe alev alev yandı Gündem
Kocaeli’de bir kafe alev alev yandı
Tamer Karadağlı'nın CHP'li belediyenin sanıp eleştirdiği bina kendi bakanlığının çıktı. Liyakat bunun neresinde Gündem
Tamer Karadağlı'nın CHP'li belediyenin sanıp eleştirdiği bina kendi bakanlığının çıktı. Liyakat bunun neresinde