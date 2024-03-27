Yılmaz Vural'ın sırrı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Yılmaz Vural'ın sırrı ortaya çıktı
Sarıyer'i 4-2 mağlup eden Yılmaz Vural'ın maç önü konuşmaları açıklandı.

TFF 2. Lig’de geçtiğimiz hafta Menemen FK deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya geldi.

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Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynanan maçta konuk ekip rakibini 4-2 mağlup etti.

Bu galibiyet ile birlikte 4’te 4 yapan İzmir ekibi 54 puanla 5. Sıradaki yerini korurken bu galibiyetlerin arkasındaki sır ortaya çıktı.

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Menemen FK resmi Youtube kanalından paylaşılan videoda Yılmaz Vural’ın maç önü konuşmaları açıklandı.

Oyunculara galibiyet için 3 önemli unsuru anlatan Vural, “Arkadaşlar bakın bundan sonra söyleyeceğim 3 önemli şey var konsantre olun dikkatli olun ve sakin olun bunları bu takım yaparsa ben bu takıma rakip görmüyorum” dedi.

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