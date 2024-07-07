Yine aynı yol yine ölüm

Ahmet Pasinlioğlu / Sadık Serdar Varkol / Tokat / YENİÇAĞ

Tokat Turhal Gaziosmanpaşa Mahallesi Zile-Turhal Karayolu (Kırıkkale-Tokat Yolu) üzerinde kazalar bitmek bilmiyor. Karşı yönden gelen iki araç yol güzergahında kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kazada 25 yaşında bir genç hayatını kaybetti.

Turhal'ın girişi meskun mahal oluşu sebebiyle Mahalle sakinleri Zile-Turhal yolunu uzunca süre yaya olarak trafiğe kapattılar. Vatandaşların belediyeye de tepki göstermeleri sonrası olay yerine gelen Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural ve Turhal Emniyet Müdürü Nadir Öztürk açıklama yaparak insanları sakinleştirmeye çalıştı.

Emniyet Müdürü Nadir Öztürk yaklaşık 1 ay önce Turhal Belediyesi Emniyet Müdürlüğüne Amasya yolu ve Zile yolu ile ilgili önlem talebinde bulunan bir dilekçe vermiş. Trafik komisyonundan onaylanan yol güvenliği ile ilgili dilekçe kararını Emniyet Genel Müdürlüğü mevzuata uygun olmadığı gerekçesi ile reddetmiş. Sakinleştirmek de güçlük çektiği Öfkeli vatandaşlarla konuşan Turhal Belediye Başkanı Erdem Ural, elinden geldiği kadar bu sorunun çözümü için çaba gösterdiğini, hatta geldiği ilk aylarda bu yol için Samsun’a gidip yetkililer ile görüştüğünü de dile getirdi. Meskun mahal olması sebebiyle EDS kurulamayacağı iddia edilirken Turhal Emniyet Müdürü de Tokat Vali Yardımcısı ile görüştüğünü ve sabahtan itibaren radarın bölgede devreye gireceğini söyleyerek vatandaşların eylemine son vermeleri sağlandı.