Yine bir KYK yurdunda asansör düştü. İdareden öğrencilere tehdit iddiası

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Yine bir KYK yurdunda asansör düştü. İdareden öğrencilere tehdit iddiası
Giresun’da KYK’ya bağlı Gülpembe Hatun Yurdu Kız Yurdu’nda asansör boşluğa düştü. Asansörün içinde şans eseri kimsenin olmadığı anlaşılırken KYK İl Müdürünün, "Video çekenin kafasını kırarım" dediği iddia edildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında yaşanan asansör facialarına bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Giresun’daki Gülpembe Hatun Kız Öğrenci Yurdu B Blok’ta bir aydır bakımda olan ve dün yeniden kullanıma giren asansör gece yarısı boşluğa düştü.

İddiaya göre öğrencilerin 4. kata çağırdığı 7. kattaki asansör durmayarak zemine düştü. Şans eseri asansörün içinde kimse yoktu.

Olayı yurt bahçesinde toplanarak protesto eden öğrenciler, Kaza değil, ihmal” ve “Ölmeye değil, okumaya geldik” sloganları attı.

“VİDEO ÇEKENİN KAFASINI KIRARIM”

Öte yandan KYK İl Müdürünün yurda giderek “Video çekenin kafasını kırarım” diyerek öğrencileri tehdit ettiği iddia edildi.

Sol Haber'in haberine göre bir öğrenci olayın ardından yurtta yaşananları şöyle anlattı:

“Asansör düşünce aşağı indik. Tüm öğrenciler ‘Ölmek istemiyoruz’ diye sloganlar attık. Sonra yönetimden birileri geldi. Bizi tehdit etti. ‘Video çekenin kafasını kırarım’ diyen oldu. Sonra da yaptıkları şey tepki çekince ‘Sonuçta kimsenin başına bir şey gelmedi, ölüm kalım meselesi değil’ dediler.”

WHATAPP’TAN TEHDİT MESAJI: PAYLAŞIM YAPANA SORUŞTURMA AÇILACAK

Ayrıca, öğrencilerin bulunduğu WhatsApp gruplarına da konuyu sosyal medyaya taşıdıkları takdirde haklarında soruşturma açılacağına dair mesajlar gönderildiği öne sürüldü.

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