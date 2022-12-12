Neymar'ın dramı: Yine gözyaşlarına boğuldu

Karşılaşma sonrası Brezilyalı futbolcular sahada adeta donup kalmışlar, uzun süre soyunma odasına dönememişlerdi.

Brezilya'nın dünyaca ünlü yıldızı Neymar ise hüngür hüngür ağlamıştı.

Hırvatistanlı futbolcular ise başta Modric olmak üzere rakiplerini teselli etmek için çaba sarfe etmişlerdi.

Neymar'ın üzüntüsünü hala yaşadığı, yine zaman zaman gözyaşlarına boğulduğu ortaya çıktı.

Ünlü futbolcu, bu maçı asla unutamayacağını belirtirken, psikolojik destek için harekete geçildiği ifade edildi.