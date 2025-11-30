Benfica, Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Nacional'e konuk oldu. 89. dakikaya 1-0 geride giren kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. 9 dakika uzatma verilen mücadelede Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı hareket tepki çekti.
JOSE MOURINHO TOPU YEDEK KULÜBESİNİN ARKASINA ATTI
90+7. dakikada Nacional, taç atışı kazandı. Benfica savunmasının uzaklaştırdığı top Jose Mourinho'nun yanına gelirken, Portekizli teknik adam, topu eliyle yedek kulübesinin arkasına attı. Nacionalli oyuncular ve futbolseverler, dünyaca ünlü teknik adama tepki gösterdi.
İşte o anlar
90+5'te Benfica 2-1 öne geçince Mourinho zaman geçirmek için taca çıkan topu yedek kulübesinin arkasına attı!@ankerturkiye pic.twitter.com/MgYYqju9Vz— Tivibu Spor (@tivibuspor) November 29, 2025