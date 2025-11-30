Benfica, Portekiz Ligi'nin 12. haftasında Nacional'e konuk oldu. 89. dakikaya 1-0 geride giren kırmızılılar, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. 9 dakika uzatma verilen mücadelede Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı hareket tepki çekti.

Yine Jose Mourinho yine olay! Maç oynanırken öyle bir şey yaptı ki... - Resim : 1

JOSE MOURINHO TOPU YEDEK KULÜBESİNİN ARKASINA ATTI

90+7. dakikada Nacional, taç atışı kazandı. Benfica savunmasının uzaklaştırdığı top Jose Mourinho'nun yanına gelirken, Portekizli teknik adam, topu eliyle yedek kulübesinin arkasına attı. Nacionalli oyuncular ve futbolseverler, dünyaca ünlü teknik adama tepki gösterdi.

İşte o anlar

