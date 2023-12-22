Yine köpek terörü. Bağcılar'da yoldan geçen adama köpekler saldırdı

Kaynak: AA
Yine köpek terörü. Bağcılar'da yoldan geçen adama köpekler saldırdı
Bağcılar'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Belediye ekipleri köpeği iğne ile uyuşturup barınağa götürüldü.

Bağcılar'da yolda yürüyen adam köpeklerin saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Naci Çalışkan dört köpeğin saldırdığını söyledi.

Bağcılar Bağlar Bağlar Mahallesi'ndeki köpek saldırısı, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana geldi. Telefonla konuşup yürüyen, Naci Çalışkan, yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Hafif yaralanan Çalışkan,"4 köpek vardı. Bacağımdan ısırdılar. Ben ilk kez rastladım. Köpekler yatıyordu, ben de kaldırımda yürüyordum. Telefonla konuşuyordum." dedi.

Bölgeye sağırılan Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu iğneyle köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. Köpek daha sonra barınağa götürüldü.
Köpeklerin yoldan geçen başka kişilere saldırdığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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