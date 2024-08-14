YKS ek tercihler ne zaman?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
YKS ek tercihler ne zaman?

ÖSYM, YKS yerleştirme sonuçlarını duyurdu ve şimdi gözler ek tercih sürecine çevrildi. Adaylar, üniversiteye giriş için ikinci bir şans arayışında, YKS ek tercihlerin zamanlaması, işleyişi ve tercih hakları hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına göre hak kazandıkları programlara 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler. Elektronik kayıt işlemleri ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS ek tercih süreci ile ilgili merak edilenler arasında başlangıç tarihi, tercih yapma yöntemi ve tercih hakkı sayısı gibi konular yer alıyor.

YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileri ile 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10 itibarıyla sorgulanabilecek.

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YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

ÖSYM, yükseköğretim kurumlarına kayıtların sona ermesinin ardından, dolmayan kontenjanlar için ek yerleştirme sürecini başlatacaktır. 2024-YKS sonuçlarına istinaden yapılan ilk yerleştirmeler neticesinde boş kalan ya da kayıt gerçekleşmeyen kontenjanlar için, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bilgi verilecek ve merkezi bir ek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Bu ek yerleştirme faaliyetinde, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlara, ilk yerleştirmede belirlenen minimum puanın altında puan almış adaylar dahil edilmeyeceklerdir. Kesin kayıtların tamamlanmasının ardından açık kalan kontenjanlar için ön kayıt yoluyla öğrenci kabul edilmeyecektir. ÖSYM'nin 14 Ocak 2019 tarihli kararına göre, şehit ve gazi yakınlarından ek yerleştirme için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

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