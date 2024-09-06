YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı

Kaynak: Haber Merkezi
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladı

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler, ek yerleştirme tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) ek yerleştirme tercihleri bugün itibarıyla alınmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek.

Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini 6-11 Eylül tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 11 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

Adayların, 2024-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz doğrultusunda yapmaları gerektiği bildirildi.

Ek kontenjan başvuruları, öğrenciler tarafından https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapılabilecek. 2024 Ön Lisans ve Lisans Programları Ek Kontenjanları ile ilgili bilgilere ise https://dokuman.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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