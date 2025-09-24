YKS ek yerleştirme tercihleri için tarih belli oldu

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2025-YKS ek tercih işlemleri 25-30 Eylül'de yapılacak. İşlemler, ÖSYM'nin internet edresinden gerçekleşecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine ilişkin takvimi açıkladı.

Buna göre adaylar, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ek yerleştirme tercihlerini yapabilecek.

BAŞVURU NOKTALARI AÇIKLANDI

Tercihler, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, adayların tercihlerini yaparken yayımlanacak olan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı. Ek yerleştirme işlemleri, YKS Kılavuzu ve ilgili kılavuzlarda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecek.

Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 saat 14.00’te başlayacak ve 30 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek.

