YKS ve LGS hazırlık kursları için başvurular başladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
YKS ve LGS hazırlık kursları için başvurular başladı!

Eğitim alanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, ücretsiz "LGS ve YKS'ye Hazırlık" kursları için kabul sınavı gerçekleştirecek.

Eğitim alanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, ücretsiz "LGS ve YKS'ye Hazırlık" kursları için kabul sınavı gerçekleştirecek. 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlara girmek isteyen öğrenciler, 28 Şubat tarihine kadar Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan Etüt Merkezi'ne müracaat edebilir.

Bakırköy Belediyesi, gençlerin gelecekleri için attıkları her adımda yanlarında olmaya devam ediyor. Belediye bünyesindeki Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içinde yeni hayata geçirilen Etüt Merkezi çalışmalarına başladı. Merkezde ücretsiz olarak verilecek olan 8. sınıflara yönelik LGS (Liselere Geçiş Sistemi) ile 12. sınıf ve mezun öğrencilere yönelik YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlık kursları için kabul sınavı gerçekleştirilecek. 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlara son başvuru tarihi 28 Şubat. Öğrenciler, Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan Etüt Merkezi'ne müracaat ederek kabul sınavı başvurusunda bulunabilir.

Son Haberler
Kars polisini şaşkına çeviren olay! Makatlarından paket paket uyuşturucu çıktı
Polisler bile şaşkına döndü! Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki…
Ekrem İmamoğlu'dan Erdoğan'a 'Turp' yanıtı
Ekrem İmamoğlu'dan Erdoğan'a 'Turp' yanıtı
Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi
Tanzanya hükümetinden Marburg virüsü hakkında açıklama geldi
Uzmanlar 'kırmızı alarm' veriyor! Tarladan sofraya taşınan zehre acil engel şart!
Uzmanlar 'kırmızı alarm' veriyor! Tarladan sofraya taşınan zehre acil engel şart!
Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi
Cengiz Ünder İtalya’ya dönecek mi? Resmi teklif geldi