YKS’de 37. olan genç kızın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilerin sevinç dolu anları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Bu paylaşımlar arasında özellikle dikkat çeken ve gündem olan bir video, YKS’de 37. olduğunu öğrenen genç kızın ailesiyle yaşadığı mutluluğu gözler önüne serdi.

Genç kız, sınav sonucunu öğrendiğinde ilk olarak annesiyle sarılıp kutlama yaptı. Sevinç gözyaşları içinde annesiyle kucaklaşan genç kız, bu mutlu anı babasına da haber vermek istedi. Hemen telefonuna sarılarak babasını arayan genç kız, ona da güzel haberi verdi. Bu sırada kamera kayıttaydı ve yaşanan samimi ve duygusal anlar kayıt altına alındı.

Paylaşılan video, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Binlerce beğeni ve yorum alan video, izleyenlerin de duygulanmasına sebep oldu. Sosyal medya kullanıcıları, genç kızı tebrik ederek, ona ve ailesine en iyi dileklerini ilettiler. Kullanıcılar, bu tür sevinç dolu anların sınav stresinin ardından gelen bir rahatlama olduğunu ve izlerken kendilerinin de duygulandığını belirttiler.