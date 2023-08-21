YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir kişi, sayısalda 13 bin sıralama ile Bolu Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği'ne yerleşti.

YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi

Editör: Bengü Zorlu

YKS sonuçları açıklanırken, sosyal medyada bir öğrencinin yaptığı yüksek puanla yerleştiği bölüm şaşkınlığa sebep oldu.

Sayısal bölümünden ilk 13 bine giren bir öğrencinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümünü tercih ettiği görüldü.

Aynı bölüme en düşük puanla yerleşen öğrenci ise ilk 760 bine girdi.

13 bin sıralama ile bazı tıp ve mühendis fakültelerine yerleşilebildiği için öğrencinin Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği bölümüne girmesi sosyal medyada yankı yarattı.

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