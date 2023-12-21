Yo-yo sendromu nedir nasıl kurtulunur

Diyetisyen Sinem Kara, Yo-yo sendormu ile ilgili bilgiler verdi. Kara, “Aşırı yemek zarar verir. Diyet yapıldığında zayıflama hapları ve çaylarının kullanımına dikkat edilmelidir” dedi.

Yo-yo sendromu, diyet yapıldıktan sonra kaybedilen kilonun daha fazlasını almak anlamına geliyor. Bu sendroma sahip olan kişiler diyet yapsa bile aynı kiloyu tekrar alıyor. Diyetisyen Sinem Kara, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Vücudumuzun da bir hafızası vardır. Düzeni bozulduğu zaman metabolizma yavaşlar. Kısa sürede kaybedilen yüksek ağırlıklar kas kaybına yol açar, kan şekerinde değişiklikler olur.”

KURTULMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Kara; Yo-Yo etkisinden kurtulmanın yollarını ise şöyle açıkladı:

“ Öncelikle kendinize uygun diyeti seçmelisiniz. Egzersiz çok önemli. Kilo verdikten sonra spora devam etmeli. Su tüketimini 2-2,5 litre kadar tüketmelisiniz. Beslenme kurallarına kesinlikle uymalısınız. Aksi takdirde verdiğiniz kilolar tekrar gelecektir.”

İHA