Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi

New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi.

Yoğun bakıma alınmıştı! Madonna'nın ailesinden ilk açıklama geldi

"Pop müziğin kraliçesi" unvanlı Madonna’nın 24 Haziran’da, çok ciddi bir bakteriyel enfeksiyon yüzünden yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı.

Onu dünya çapında bir yıldız yapan şarkısı "Holiday"in piyasaya çıkmasının 40'ıncı yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanan Madonna'nın konserleri de iptal edildi.

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15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver şehrinde turneye başlaması planlanan ve yoğun bir hazırlık içinde olan Madonna'nın, New York'taki otel odasında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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Ölümden dönen ünlü şarkıcının ailesi, cumartesi gününden beri saklı tutulan durumla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Madonna’nın aile üyeleri durumun çok ciddi olduğunu, günler boyunca onu kaybedeceklerine inandıklarını ve kendilerini en kötü habere hazırladıklarını söyledi.

Şarkıcının durumunun ciddi oluşundan dolayı hastalık haberinin dün geceye kadar saklı tutulduğu bildirildi. 64 yaşındaki yıldız şarkıcının ailesi onun mesleğini ve kariyerini kendi sağlığının bile önünde tuttuğunu ve bunun ölümcül hale gelmesinden korktuklarını söyledi.

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Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Kendini hala genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil. Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz” dedi.

Madonna’nın menajeri Guy Oseary ise yaptığı açıklamada, "24 Haziran Cumartesi günü Madonna, yoğun bakımda birkaç gün kalmasına neden olan ciddi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandı. Sağlığı iyiye gidiyor ancak halen tıbbi bakım altında. Tam bir iyileşme bekleniyor" demişti.

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Oseary, Madonna'nın 35 şehri kapsayacak olan dünya turnesinin bu nedenle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurarak, "Turne için yeni bir başlangıç tarihi ve yeniden planlanan şovlar da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntıyı planlar planlamaz sizinle paylaşacağız" demişti.

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