Yoğun bakıma kaldırılan Aydemir Akbaş'ın son durumunu Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ünlü oyuncu Aydemir Akbaş’ı ziyaret etti.

Evinde baygın halde bulunan ve bir süredir kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, dün Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Akbaş, yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Akbaş’ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi almak üzere hastaneye geldi.

Hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, “Şu an kendinde değil, entübe durumda. Allahtan ümit kesilmez. Hastane personeli gereken özeni gösteriyor, onlara teşekkür ediyorum. Aydemir abi bizim için çok değerli. Kendisi iyi bir Galatasaraylı. Onunla konuşmaya çalıştım ama duymuyor, hiçbir şey hissetmiyor. Bekliyoruz,” dedi.