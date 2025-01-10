Yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmişti! Edip Akbayram’ın sevenleri hastaneye koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmişti! Edip Akbayram’ın sevenleri hastaneye koştu

Yoğun bakımda tedavisi devam eden usta sanatçı Edip Akbayram'ın hayranları hastaneye akın ediyor.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman ile halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale de hastaneye gelerek ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Edip Akbayram'ın sevenleri ziyaret için hastaneye akın ediyor.

6780aa16f758b9311865288f.webp

CHP MİLLETVEKİLİ GÜRSEL TEKİN DE HASTANEYE GELDİ

Hastaneye, sanat, spor ve siyaset camiasından birçok isim gelerek Akbayram'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak doktorlardan bilgi alıyor. Sabah saatlerinde ziyarete gelen, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin ve Sanatçı Ferhat Göçer'in ardından öğlen saatlerinde eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman ile halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale hastaneye gelerek, Akbayram ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu.

6780aa17f758b93118652895.webp

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Olağanüstü bir insan ve sanatçı. Yakın görüştüğüm bir insan, duyunca hemen geldik. Kendisine acil şifa dilemekten başka şu an elimizden gelen bir şey yok. Umarım kısa zamanda tekrar aramıza katılır" ifadelerini kullandı.

Yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmişti! Edip Akbayram’ın sevenleri hastaneye koştu

Yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmişti! Edip Akbayram’ın sevenleri hastaneye koştu

Yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmişti! Edip Akbayram’ın sevenleri hastaneye koştu

Yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmişti! Edip Akbayram’ın sevenleri hastaneye koştu

Son Haberler
Kocaeli’de kaçak forma operasyonu: Bin 206 adet ele geçirildi
Kocaeli’de kaçak forma operasyonu: Bin 206 adet ele geçirildi
Sivas'ta cinayet zanlıları polisten kaçamadı
Sivas'ta cinayet zanlıları polisten kaçamadı
‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi! 15 gün boyunca yasak
‘Özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi! 15 gün boyunca yasak
Entübe edilmişti! Edip Akbayram hakkında yeni gelişme
Entübe edilmişti! Edip Akbayram hakkında yeni gelişme
Gaziantep'te traktör faciası! Yaşlı çift hayatını kaybetti
Gaziantep'te traktör faciası!