Yoğun bakıma kaldırılıp entübe edilmişti! Edip Akbayram’ın sevenleri hastaneye koştu

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman ile halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale de hastaneye gelerek ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan Edip Akbayram'ın sevenleri ziyaret için hastaneye akın ediyor.

CHP MİLLETVEKİLİ GÜRSEL TEKİN DE HASTANEYE GELDİ

Hastaneye, sanat, spor ve siyaset camiasından birçok isim gelerek Akbayram'ın ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak doktorlardan bilgi alıyor. Sabah saatlerinde ziyarete gelen, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin ve Sanatçı Ferhat Göçer'in ardından öğlen saatlerinde eski milli futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman ile halk müziği sanatçısı Belkıs Akkale hastaneye gelerek, Akbayram ailesine geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Olağanüstü bir insan ve sanatçı. Yakın görüştüğüm bir insan, duyunca hemen geldik. Kendisine acil şifa dilemekten başka şu an elimizden gelen bir şey yok. Umarım kısa zamanda tekrar aramıza katılır" ifadelerini kullandı.