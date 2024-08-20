Yoğun bakımda olan ünlü spikerin hastalığının ne olduğu açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yoğun bakımda olan ünlü spikerin hastalığının ne olduğu açıklandı

İki gün önce yoğun bakımda tedavi altına alınan ve oğlu Kerem Kürşat'ın sosyal medya hesabından kan bağışı çağrısı yaptığı 90'lı yılların ünlü spiker Ayşenur Yazıcı'nın hastalığının ne olduğu açıklandı.

Bir dönem sunduğu programlarla ekrana damga vuran Ayşenur Yazıcı, geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılmış, Yazıcı’nın oğlu Kerem Kürşat, annesinin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kan bağışı çağrısında bulunmuştu.

Ünlü spikerin hem oğlu ve hem de yakın arkadaşı Yazıcı’nın hastalığıyla ilgili bilgi vererek süreci sevenleriyle paylaştı.

"Annemin hayata tutunması için yardımınıza ihtiyacım var” diyen Yazıcı'nın oğlu Kerem Kürşat, “Annem Ayşenur Süral Yazıcı 2 gündür yoğun bakım servisinde yatmaktadır. Hastaneden çok bulunan bir kan olmadığını söylediler arayıp. Kan grubu AB Rh+ Anadolu yakasında olan herhangi bir Kızılay merkezine '’Ayşenur Süral Yazıcı adına Başkent Üniversitesi Anadolu yakasındaki için’ olduğunu belirterek yarın 3 ünite kan bulmamız gerekiyor" dedi.

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AORT DAMARINDA SIZDIRMA...

Ünlü ismin yakın arkadaşı Mine Özbek, X hesabından bir paylaşım yaparak, sunucunun kalbinden çıkıp midesine giden aort damarında sızdırma olduğu için ameliyat geçirdiğini ve yarım saatlik operasyonun 7,5 saat sürdüğünü duyurdu.

Özbek, Yazıcı hakkında sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

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YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Özbek, dün bir paylaşım daha yaparak Yazıcı'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Özbek, Ayşenur Yazıcı’nın bugün itibarıyla yoğun bakımdan normal odaya alınarak tedavisine devam edileceğini duyurdu.

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