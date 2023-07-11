Yoğun bakımdan çıkan Madonna'dan açıklama geldi

Dünyaca ünlü sanatçı Madonna, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Evde bilinci kapalı bir şekilde bulunan 64 yaşındaki şarkıcı, entübe edilerek yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

SON HALİ ÜZMÜŞTÜ

Hayranlarını korkutan Madonna, geçtiğimiz gün ise New York City'de bir arkadaşıyla gezinirken görülmüştü. İyileştiği görülen Madonna, son olarak 19 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Madonna, son olarak 19 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine güncel durumu hakkında bilgi verdi.

"SEVGİNİZİ HİSSETTİM"

Yazısına "Pozitif enerjiniz, dualarınız, şifa ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederim. Sevginizi hissettim. İyileşme yolundayım ve hayatımdaki tüm nimetler için inanılmaz derecede minnettarım" diyerek başlayan şarkıcı şöyle devam etti:

"İLK AKLIMA GELEN ÇOCUKLARIM OLDU"

Hastanede uyandığımda ilk aklıma gelen şey çocuklarım oldu. İkinci düşüncem ise turum için bilet alan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemediğimdi. Ayrıca turdaki şovumu oluşturmak için son birkaç aydır benimle birlikte yorulmadan çalışan insanları da yüzüstü bırakmak istemedim.

"EN KISA ZAMANDA SİZLERLE OLACAĞIM"

Şu anda sağlığıma ve güçlenmeye odaklanmış durumdayım ve sizi temin ederim ki en kısa zamanda sizlerle birlikte olacağım. Şu anki plan, turnenin Kuzey Amerika ayağını yeniden planlamak ve ekim ayında Avrupa'da başlamak. İlginiz ve desteğiniz için ne kadar minnettar olsam azdır. Sevgiler, M."